Frank - der Weddingplaner
Folge 21: Die Doppelhochzeit
42 Min.Ab 6
Gleich mit zwei Brautpaaren verabredet sich Frank Matthé in Dresden. Die eineiigen Zwillinge Sylvia und Katja (24) fühlen sich so sehr verbunden, dass sie ihren Liebsten am gleichen Tag das Ja-Wort geben möchten. Werden die zukünftigen Ehemänner John (30) und Silvio (36) auch im Gleichklang schwingen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH