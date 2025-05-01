Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Andrea & Anja

sixxStaffel 2Folge 22
Andrea & Anja

Andrea & AnjaJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 22: Andrea & Anja

45 Min.Ab 6

Andrea (27) und Anja Eiselt (28) haben sich gesucht und gefunden. Nur eine Sache macht ihnen noch zu schaffen. Andreas Eltern akzeptieren Freundin Anja nicht und wollen bei der Hochzeit nicht dabei sein. Werden sie ihrer Tochter zuliebe doch kommen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen