Miriam & Phong

sixxStaffel 2Folge 26
Folge 26: Miriam & Phong

45 Min.Ab 6

Miriam (23) ist die beste Freundin von Phongs' (25) Schwester. Ihren zukünftigen Mann kennt sie schon seit zehn Jahren. Trotz dieser langen Zeit hat seine vietnamesische Familie die 23-Jährige nie akzeptiert. Das Paar hofft, dass sie die Verwandten mit einer traditionellen asiatische Hochzeit umstimmen können. Doch bei den Vorbereitungen ist der Streit vorprogrammiert. Wird der Weddingplaner schlichten können?

sixx
