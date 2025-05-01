Frank - der Weddingplaner
Folge 27: Alice & Marco
43 Min.Ab 6
Physiotherapeutin Alice (45) und Beamter Marco (48) waren schon in der Schule ein Paar. Als Marcos Freundin vor einigen Jahren tödlich verunglückte, stand ihm seine Jugendfreundin zur Seite. Seit drei Jahren sind sie wieder zusammen. Da sein verstorbener Vater bei Hertha BSC spielte, träumen beide von einer Hochzeit im Berliner Olympiastadion. Wird Frank die passende Dekoration finden?
Frank - der Weddingplaner
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
6
