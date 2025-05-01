Frank - der Weddingplaner
Folge 30: Sandra & Martin
44 Min.Ab 6
Sandra Düßel (25) und Martin Wehner (25) kamen auf einer ihrer Motorrad-Touren auf die Idee, ihre Hochzeitsfeier auf einer Berghütte auszurichten. Passend zum Ambiente wird zünftig mit Blaskapelle und in bayrischer Tracht geheiratet - fränkische Gemütlichkeit und Fröhlichkeit natürlich inklusive!
Weitere Folgen in Staffel 2
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
