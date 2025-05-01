Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Sandra & Martin

sixxStaffel 2Folge 30
Sandra & Martin

Sandra & MartinJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 30: Sandra & Martin

44 Min.Ab 6

Sandra Düßel (25) und Martin Wehner (25) kamen auf einer ihrer Motorrad-Touren auf die Idee, ihre Hochzeitsfeier auf einer Berghütte auszurichten. Passend zum Ambiente wird zünftig mit Blaskapelle und in bayrischer Tracht geheiratet - fränkische Gemütlichkeit und Fröhlichkeit natürlich inklusive!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen