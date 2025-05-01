Frank - der Weddingplaner
Folge 33: Juliane & Marco
45 Min.Ab 6
Juliane und Marco sind beide absolute Sonnenkinder. Julianes Fröhlichkeit ist bewundernswert, denn ihre Mutter verstarb vor einem halben Jahr. Drei Monate später zog ihr Vater mit einer neuen Frau zusammen und weigert sich seitdem mit ihr zu sprechen. Wird Julianes Vater zur Hochzeit kommen? Oder ist der Bruch zwischen Vater und Tochter endgültig?
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH