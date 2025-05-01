Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 34
Folge 34: Bianca & Bernd

45 Min.Ab 6

Bianca (33) und Bernd (53) lernten sich im Supermarkt kennen. Die Angestellte verliebte sich in ihren Chef. Als herauskam, dass die beiden ein Paar sind, wurde Bernd gefeuert. Mit der Hochzeit wollen Bianca und Bernd beweisen, dass sie nichts umhauen kann. Weddingplaner Frank organisiert die Torte und den perfekten Anzug für den Bräutigam dazu.

