Frank - der Weddingplaner
Folge 34: Bianca & Bernd
45 Min.Ab 6
Bianca (33) und Bernd (53) lernten sich im Supermarkt kennen. Die Angestellte verliebte sich in ihren Chef. Als herauskam, dass die beiden ein Paar sind, wurde Bernd gefeuert. Mit der Hochzeit wollen Bianca und Bernd beweisen, dass sie nichts umhauen kann. Weddingplaner Frank organisiert die Torte und den perfekten Anzug für den Bräutigam dazu.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH