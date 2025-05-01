Frank - der Weddingplaner
Folge 35: Rahime & Davud
44 Min.Ab 6
Obwohl Rahime Bice-Pereira (23) in Deutschland aufgewachsen ist, lebt sie traditionell nach islamischen Regeln. Ihr Bräutigam Davud J. Pereira (25) ist deutsch-portugiesischer Abstammung. Im vergangenen Jahr konvertierte Davud zum Islam. Wird es bei der Hochzeit gelingen, traditionelle mit westlichen Elementen zu verbinden?
