Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frank - der Weddingplaner

Rahime & Davud

sixxStaffel 2Folge 35
Rahime & Davud

Rahime & DavudJetzt kostenlos streamen

Frank - der Weddingplaner

Folge 35: Rahime & Davud

44 Min.Ab 6

Obwohl Rahime Bice-Pereira (23) in Deutschland aufgewachsen ist, lebt sie traditionell nach islamischen Regeln. Ihr Bräutigam Davud J. Pereira (25) ist deutsch-portugiesischer Abstammung. Im vergangenen Jahr konvertierte Davud zum Islam. Wird es bei der Hochzeit gelingen, traditionelle mit westlichen Elementen zu verbinden?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Frank - der Weddingplaner
sixx
Frank - der Weddingplaner

Frank - der Weddingplaner

Alle 3 Staffeln und Folgen