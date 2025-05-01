Frank - der Weddingplaner
Folge 36: Yvonne & Ronny
44 Min.Ab 6
Yvonne Spauke (30) und Ronny Schulze (32) geben sich das "Ja"-Wort. Yvonne ist Soldatin und wollte ursprünglich in Uniform heiraten. Nach längerem Hin und Her hat sie sich nun doch für den Traum vom weißen Brautkleid entschieden - das Kleid hat sie bei Ebay bestellt. Lokalität der Feier wird das Unteroffiziersheim Köln-Wahn sein. Eine Bundeswehrhochzeit mit romantischen Impulsen ...
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
