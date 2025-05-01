Frank - der Weddingplaner
Folge 37: Jenny & Michael
45 Min.Ab 6
Jenny (23) und Michael (31) haben vor einem Jahr bereits standesamtlich geheiratet. Als Michael damals die Green-Card bekam, mussten die beiden Hals über Kopf heiraten, damit sie gemeinsam nach Amerika auswandern dürfen. Frank soll bei der kirchlichen Hochzeit dafür sorgen, dass der Tag für alle Familienangehörigen unvergesslich bleibt. Denn bald sind Jenny und Michael weit von ihrer Heimat entfernt.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH