Nancy & Christian

sixxStaffel 2Folge 38
Folge 38: Nancy & Christian

46 Min.Ab 6

Nancy Gawlak (27) und Christian Kahmann (29) teilen nicht nur ihr Leben miteinander, sondern auch ihren Beruf bei der Polizei. Nancy hatte schon kleines Mädchen den Traum eine Hochzeit á la Guns N' Roses zu feiern. Wie wird die Hard Rock-Hochzeitsfete wohl aussehen?

sixx
