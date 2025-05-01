Frank - der Weddingplaner
Folge 5: Güler & Halil
46 Min.Ab 6
Güler Aydin und Halil Altunisik sind gerade 18 Jahre alt und stehen mitten in ihrer Ausbildung. Die Sorge der Eltern, dass die beiden zu jung zum Heiraten sind, lässt das Paar vorerst auf Familien-Widerstand stoßen. Erst beim dritten Anlauf stimmen die Eltern der Hochzeit zu. Das Paar wünscht sich eine Hochzeit ganz im traditionell türkischen Sinne. Dazu gehört auch der Hennaabend, an dem nur die Frauen, der Bräutigam und die Trauzeugen teilnehmen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH