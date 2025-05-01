Frank - der Weddingplaner
Folge 7: Melanie & Sven
45 Min.Ab 6
Melanie (34) und Sven (28) sind große Borussia Dortmund-Fans. Aus der gemeinsamen Leidenschaft wurde Liebe. Auf einem "Silbermond"-Konzert hat Sven um Melanies Hand angehalten. Deshalb soll auch das Lied "Das Beste" bei der Trauung gespielt werden. Das Paar braucht Franks Hilfe, um den Gästen das perfekte Burg-Feeling zu ermöglichen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Frank - der Weddingplaner
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
