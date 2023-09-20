Frau Jordan stellt gleich
Folge 1: Der Die Das Neue
24 Min.Folge vom 20.09.2023Ab 6
Eva Jordan ist als Gleichstellungsbeauftragte im Stadthaus vorerst nicht mehr tätig und arbeitet nun in einer Agentur. Seitdem läuft im Stadthaus alles drunter und drüber und das Thema Gleichstellung verliert an Relevanz. Doch auch bei Eva Jordan gibt es einige Hürden zu überwinden. Einem potenziellen Kunden gegenüber teilt Eva offen ihre Bedenken bezüglich seines Produktes mit - ob sie dennoch den Auftrag bekommt?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frau Jordan stellt gleich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / ProSieben