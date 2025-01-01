Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frau Jordan stellt gleich

ProSiebenStaffel 3Folge 2
Folge 2: Falsche Bilder

21 Min.Ab 6

Eva Jordans Nachfolger Philipp gelingt es nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Stattdessen hat er es geschafft, dass ihm als Gleichstellungsbeauftragter sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Eva Jordan kommt als einzige in Frage, die die Situation deeskalieren kann.

