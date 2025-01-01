Frau Jordan stellt gleich
Folge 2: Falsche Bilder
21 Min.Ab 6
Eva Jordans Nachfolger Philipp gelingt es nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Stattdessen hat er es geschafft, dass ihm als Gleichstellungsbeauftragter sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Eva Jordan kommt als einzige in Frage, die die Situation deeskalieren kann.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / ProSieben