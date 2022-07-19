Frau Jordan stellt gleich
Folge 6: Wendepunkte
25 Min.Folge vom 19.07.2022Ab 6
Frau Sommerfeld, die Spitze im Stadtrat wird unter Beschuss genommen. Im Raum steht der Vorwurf zu Themen wie Korruption oder auch Nazisprache. Das Gleichstellungsbüro und allen voran Eva Jordan wollen Frau Sommerfeld entlarven. Ob dies wohl gelingt?
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / ProSieben