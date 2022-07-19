Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frau Jordan stellt gleich

ProSiebenStaffel 3Folge 6vom 19.07.2022
Folge 6: Wendepunkte

25 Min.Folge vom 19.07.2022Ab 6

Frau Sommerfeld, die Spitze im Stadtrat wird unter Beschuss genommen. Im Raum steht der Vorwurf zu Themen wie Korruption oder auch Nazisprache. Das Gleichstellungsbüro und allen voran Eva Jordan wollen Frau Sommerfeld entlarven. Ob dies wohl gelingt?

