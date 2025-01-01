Frau Jordan stellt gleich
Folge 8: Deals
24 Min.Ab 6
Kostenlose Tampons und Integrationsschwimmen für Frauen sind nur einige Punkte auf der Agenda des Gleichstellungsbüros. Mit viel Charme und Humor stellt Frau Jordan gleich, bzw. sie und ihre Kolleg*innen geben ihr Bestes!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frau Jordan stellt gleich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / ProSieben