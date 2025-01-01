Frau Jordan stellt gleich
Folge 3: Vorurteile
23 Min.Ab 6
Es gibt ein Comeback! Eva Jordan kehrt zurück als Gleichstellungsbeauftragte im Stadthaus und will den Stadtrat umzukrempeln. Hier wird jemand Neues für die Stadtfinanzen gesucht - mal wieder geht es um die Frage des Geschlechts. Können Frauen mit Budgets und Finanzen umgehen? Und wieso will Frau Jordan auf einmal doch lieber einen Mann auf dieser Position sehen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frau Jordan stellt gleich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn / ProSieben