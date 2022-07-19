Frau Jordan stellt gleich
Folge 5: Netzwerke
24 Min.Folge vom 19.07.2022Ab 6
Die Idee, dass Gleichberechtigung auch für Männer gilt resultiert in einem Väter-Netzwerk als gemeinsame Stimme gegen das Jugendamt. Doch im Gleichstellungsbüro werden auch andere Themen behandelt, wie z.B. Black Lives Matter. Und mittendrin ist die Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan.
