Frau Jordan stellt gleich

ProSieben Staffel 3 Folge 5 vom 19.07.2022
Folge 5: Netzwerke

24 Min. Folge vom 19.07.2022 Ab 6

Die Idee, dass Gleichberechtigung auch für Männer gilt resultiert in einem Väter-Netzwerk als gemeinsame Stimme gegen das Jugendamt. Doch im Gleichstellungsbüro werden auch andere Themen behandelt, wie z.B. Black Lives Matter. Und mittendrin ist die Gleichstellungsbeauftragte Eva Jordan.

