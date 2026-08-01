Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 102: Bauchgefühl (2)
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Als Andrea Urs von der Schwangerschaft erzählen will, verkündet dieser, dass er mit der Familienplanung längst abgeschlossen hat. Derweil plant Cornelia, die Situation für Urs' Wahlkampf zu nutzen. Währenddessen wird die Freiwillige Feuerwehr zu einem Einsatz gerufen, der Phillip auf eine neue Geschäftsidee bringt. Und Felix und Mirko verbünden sich auf der Jagd nach einem tierischen Eindringling.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1