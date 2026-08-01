Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 98: Mit allen Mitteln (2)
23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Bei einem Besuch von Jonathans Schwester Marie kommt es zu einer Verwechslung und Anna wird für seine Freundin gehalten, wonach Yvonne enttäuscht eine Affären-Pause einlegt. Urs versucht derweil, die Feuerwehr im Wahlkampf für sich zu gewinnen, was Pippa und Julius mit einer langen Einkaufsliste für die Feuerwehr nutzen.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1