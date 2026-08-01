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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Die richtige Chemie (1)

JoynStaffel 1Folge 93vom 08.08.2026
Die richtige Chemie (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 93: Die richtige Chemie (1)

23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Frieda macht sich nach ihrem Arbeitsunfall schwere Vorwürfe. Weil es ihr vor dem gewissenhaften Mirko unangenehm ist, vertraut sie sich stattdessen ausgerechnet Felix an. Otto kommt währenddessen wortwörtlich auf eine Schnapsidee, die ihm um die Ohren fliegt.

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