Schlaflos in Liebitz (1)Jetzt kostenlos streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 91: Schlaflos in Liebitz (1)
23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Frieda ignoriert die Warnsignale ihrer Erschöpfung. Das führt jedoch bei ihrer Arbeit im Sanitätsraum zu folgenschwerer Unachtsamkeit. Durch zu viele Fehlzeiten ist Julius' Abitur in Gefahr und durch einen Streit mit Urs merkt er, dass er noch gar nicht weiß, was er eigentlich stattdessen machen möchte.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1