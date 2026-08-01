Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 99: Verstimmungen (1)
23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Andrea glaubt, sich in der Werkskantine eine Salmonellenvergiftung zugezogen zu haben, doch Frieda gibt Entwarnung und überrascht Andrea mit einer ganz anderen Diagnose. Otto durchschaut unterdessen, warum Urs ihn zum Ehrenbürger machen will, und schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1