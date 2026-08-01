Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 103: Krämpfe (1)
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Urs kümmert sich liebevoll um seine schwangere Partnerin, während Cornelia ein Fotoshooting für seine Bürgermeisterkampagne organisiert. Zur selben Zeit klagt Erna über Rückenschmerzen, die Dr. Krüger und Frieda vor ein Rätsel stellen. Dabei wird Frieda immer wieder von der schroffen Art ihres Kollegen vor den Kopf gestoßen.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1