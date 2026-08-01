Heimliche Verehrer (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 105: Heimliche Verehrer (1)
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Frieda macht sich immer noch Gedanken über Dr. Krügers unfreundliche Art und lernt noch eine andere Seite von ihm kennen. Mirko glaubt daraufhin, der Arzt könnte in Frieda verliebt sein. Georg wird auf einem Date mit einer Online-Bekanntschaft betrogen und nimmt zusammen mit dem charmanten Polizisten Tom die Ermittlungen auf. Phillip arbeitet mit Hilfe von Otto und Lena weiter an seiner neuen Geschäftsidee.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1