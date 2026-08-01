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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Von Lockvögeln und Seelsorgern (1)

JoynStaffel 1Folge 107vom 15.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 107: Von Lockvögeln und Seelsorgern (1)

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Georg und Tom verfolgen eine heiße Spur zu dem potenziellen Betrüger und stoßen am Ende miteinander an. Vitus wird von seiner Vergangenheit eingeholt und steht vor einer großen Entscheidung, während Pippa sich nach einem Rettungseinsatz Vorwürfe macht.

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