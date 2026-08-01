Von Lockvögeln und Seelsorgern (2)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 108: Von Lockvögeln und Seelsorgern (2)
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Georg und Tom verfolgen eine heiße Spur zu dem potenziellen Betrüger und stoßen am Ende miteinander an. Vitus wird von seiner Vergangenheit eingeholt und steht vor einer großen Entscheidung, während Pippa sich nach einem Rettungseinsatz Vorwürfe macht.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1