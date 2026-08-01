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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Niemals geht man so ganz (2)

JoynStaffel 1Folge 110vom 15.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 110: Niemals geht man so ganz (2)

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Felix merkt, wie er in seiner früheren Arbeit aufgeht und dass es an der Zeit ist, in seinen alten Job zurückzukehren. Doch dann gerät er in Lebensgefahr. Vitus beschließt, dem Ruf seines Herzens zu folgen und Liebitz zu verlassen - aber nicht ohne eine Abschiedsfeier.

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