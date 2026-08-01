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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Lagerfeuer (1)

JoynStaffel 1Folge 113vom 22.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 113: Lagerfeuer (1)

22 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12

Nach ihrem Einsatz im Wald bemerken Hans und Yvonne, dass sie ein gutes Team sind. Schließlich können sie Juliane mit einer kleinen List doch noch stellen. Nach einer Panikattacke am Reitstall überwindet Anna sich und schafft es, Dennis' Pflegepferd zu streicheln. Wenig später folgt jedoch der nächste Rückschlag, als Dennis einen Unfall am Reitstall hat.

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