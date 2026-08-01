Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 116: Fauler Fisch (2)
23 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12
Nach einem gemeinsamen Angelausflug leiden Felix und Mirko scheinbar unter einer Magenverstimmung. Als auch noch Jonathan über einen Ausschlag klagt und Phillips Töchter erkranken, geht Felix der Sache auf den Grund. Er entdeckt Blaualgen im See und beschließt, die Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1