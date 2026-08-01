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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Fauler Fisch (2)

JoynStaffel 1Folge 116vom 22.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 116: Fauler Fisch (2)

23 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12

Nach einem gemeinsamen Angelausflug leiden Felix und Mirko scheinbar unter einer Magenverstimmung. Als auch noch Jonathan über einen Ausschlag klagt und Phillips Töchter erkranken, geht Felix der Sache auf den Grund. Er entdeckt Blaualgen im See und beschließt, die Verantwortlichen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen.

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