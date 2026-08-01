Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 118: Im selben Team (2)
23 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12
Die Ergebnisse der Wasserproben deuten auf eine vorsätzliche Verschmutzung hin und lassen Felix nicht los. Er überzeugt Tom, ihn bei der Suche nach den Verantwortlichen zu unterstützen und beeindruckt Frieda mit seinem Engagement. Währenddessen üben Jonathan und Phillip für ein Dartsturnier und sind überrascht, dass ihnen ausgerechnet Erna dabei helfen kann.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1