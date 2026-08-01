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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Wie im Rausch (1)

SAT.1Staffel 1Folge 121vom 29.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 121: Wie im Rausch (1)

23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12

Frieda gesteht, dass auch sie Gefühle für Dr. Krüger hat, will aber mit Mirko zusammenbleiben. Andrea versucht, bei Julius zu punkten, doch ihr passiert ein folgenschweres Missgeschick: Als sie in seinem Zimmer an einen Stecker kommt, geht sein Computer aus, wodurch er aus der Warteschlange für eine besondere Gamingmesse fliegt.

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