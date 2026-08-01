Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Erkenntnisse (1)

JoynStaffel 1Folge 119vom 22.08.2026
Joyn+
Erkenntnisse (1)

Erkenntnisse (1)Jetzt ohne Werbung streamen

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 119: Erkenntnisse (1)

23 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12

Die Spur der Blaualgenpest führt Felix zu Cornelia, die ein Leck im Rohr der Fleischfabrik zu vertuschen versucht. Als Frieda und Dr. Krüger sich versehentlich im Keller einschließen, gesteht Dr. Krüger ihr seine Liebe. Frieda kann das nun nicht länger verdrängen und muss sich über ihre eigenen Gefühle klarwerden.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Frieda - Mit Feuer und Flamme
Joyn
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Alle 1 Staffeln und Folgen