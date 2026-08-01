Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 119: Erkenntnisse (1)
23 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12
Die Spur der Blaualgenpest führt Felix zu Cornelia, die ein Leck im Rohr der Fleischfabrik zu vertuschen versucht. Als Frieda und Dr. Krüger sich versehentlich im Keller einschließen, gesteht Dr. Krüger ihr seine Liebe. Frieda kann das nun nicht länger verdrängen und muss sich über ihre eigenen Gefühle klarwerden.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1