Der Wert der Familie (2)Jetzt kostenlos streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 126: Der Wert der Familie (2)
23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12
Pippa möchte mit Julius in Hamburg eine Familie gründen und ebenfalls eine Ausbildung dort anfangen. Als sie kurz darauf erfährt, dass sie doch nicht schwanger ist, beschließen die beiden dennoch, zusammen nach Hamburg zu gehen. Cornelia versucht, das Schicksal ihrer Schwester geheim zu halten, doch als diese eine Spender-Leber braucht, kommt Andrea Cornelia auf die Schliche und konfrontiert sie damit ...
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1