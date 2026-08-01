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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Der Wert der Familie (2)

SAT.1Staffel 1Folge 126vom 29.08.2026
Der Wert der Familie (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 126: Der Wert der Familie (2)

23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12

Pippa möchte mit Julius in Hamburg eine Familie gründen und ebenfalls eine Ausbildung dort anfangen. Als sie kurz darauf erfährt, dass sie doch nicht schwanger ist, beschließen die beiden dennoch, zusammen nach Hamburg zu gehen. Cornelia versucht, das Schicksal ihrer Schwester geheim zu halten, doch als diese eine Spender-Leber braucht, kommt Andrea Cornelia auf die Schliche und konfrontiert sie damit ...

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