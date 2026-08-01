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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Unerwartete Aussichten (2)

SAT.1Staffel 1Folge 128vom 29.08.2026
Unerwartete Aussichten (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 128: Unerwartete Aussichten (2)

23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12

Anna ist bei dem Unfall nichts passiert, doch Cornelia plagt ihr schlechtes Gewissen und sie versucht, Anna erst mit einem besseren Rollstuhl und dann mit dem Angebot, die Kosten für eine teure Untersuchung zu übernehmen, zu helfen. Frieda fühlt sich von Mirko eingeengt und bezüglich Pippas Auszug unverstanden. Sie geraten in einen Streit, nach dem Mirko sich am nächsten Morgen im Wald verletzt und von Erna gerettet wird.

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