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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Gewissensbisse (2)

SAT.1Staffel 1Folge 130vom 29.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 130: Gewissensbisse (2)

23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12

Anna zögert, Cornelias Angebot anzunehmen. Erst als sie die Geschichte von Cornelias Schwester erfährt, kann sie der Operation zustimmen. Und auch Cornelia kann endlich durchatmen: Ihre Schwester bekommt eine Spenderleber. Frieda versöhnt sich mit Mirko, nachdem sie erkennt, dass sie wegen Pippas Auszug gestresst ist und er verspricht, ihr mehr Freiräume zu lassen.

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