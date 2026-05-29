Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 5: Familienfreuden (1)
22 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Felix lädt Frieda, Pippa und Otto zu einem gemeinsamen Essen mit seiner Mutter Carla ein. Schnell kommen alte Konflikte zwischen den Familien wieder hoch, bei denen Felix Stellung beziehen muss. Als am nächsten Tag die Bagger anrollen, um die Feuerwache platt zu machen, muss Felix entscheiden, ob er die Freiwillige Feuerwehr doch noch retten will.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1. & © Season 1: SAT.1