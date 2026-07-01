Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 80: Nach Hause (2)
23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Frieda möchte nach dem Verlust seines Hauses für Felix da sein und bietet ihm an, bei ihr einzuziehen. Felix nimmt ihr Angebot widerwillig an, verschwindet allerdings kurz darauf wieder - und hinterlässt nur einen an Pippa adressierten Brief.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.