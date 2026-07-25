Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 76: Familienbande (2)
23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Otto ist von Friedas Beziehung mit Mirko begeistert und räumt ihm sogar eine Schublade im Bad frei. Frieda wird das zunächst zu viel, doch sie erkennt, dass sie Mirko in ihr Leben lassen muss, um ihn nicht zu verlieren. Felix muss sich zwischen Cornelias und Pippas Seite entscheiden und droht dabei sein Haus zu verlieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1