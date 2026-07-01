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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Familienbande (1)

SAT.1Staffel 1Folge 75vom 25.07.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 75: Familienbande (1)

23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Otto ist von Friedas Beziehung mit Mirko begeistert und räumt ihm sogar eine Schublade im Bad frei. Frieda wird das zunächst zu viel, doch sie erkennt, dass sie Mirko in ihr Leben lassen muss, um ihn nicht zu verlieren. Felix muss sich zwischen Cornelias und Pippas Seite entscheiden und droht dabei sein Haus zu verlieren.

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