Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 73: Eine zweite Chance (1)
23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Frieda bekommt nach dem Stromschlag ärztliche Entwarnung und überzeugt den wütenden Mirko, Aleks noch eine Chance zu geben. Doch Aleks selbst hat andere Pläne und verabschiedet sich. Urs und Andrea kommen sich beim Aussuchen seiner neuen Möbel näher. Pippas Aktivismus gegen den Bau einer neuen Fleischfabrik lässt Felix allmählich an seiner Geschäftsbeziehung zu Cornelia zweifeln.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: SAT.1