Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Alles oder nichts (2)

JoynStaffel 1Folge 78vom 25.07.2026
Alles oder nichts (2)

Alles oder nichts (2)Jetzt kostenlos streamen

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 78: Alles oder nichts (2)

23 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12

Felix und Pippa zwingen Cornelia zum Rückzug, wodurch Felix sein Haus verlieren wird. Selbst Carla kann ihn nicht umstimmen. Zeitgleich machen sich Yvonne und Jonathan als Hobbydetektive auf den Weg, einer mysteriösen Ölspur zu folgen und kommen sich dabei näher.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Frieda - Mit Feuer und Flamme
Joyn
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Alle 1 Staffeln und Folgen