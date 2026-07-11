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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Warten und bangen (1)

SAT.1Staffel 1Folge 51vom 11.07.2026
Warten und bangen (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 51: Warten und bangen (1)

23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Otto hatte einen Herzinfarkt. Als es ihm gerade besser geht, bringt Pippa Felix mit in sein Krankenzimmer und löst damit einen erneuten Notfall aus. Julius macht seinem Vater klar, dass er ihn als Lügner und Saboteur betrachtet und nicht mehr bei ihm wohnen will.

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