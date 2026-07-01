Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 52: Warten und bangen (2)
23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Otto hatte einen Herzinfarkt. Als es ihm gerade besser geht, bringt Pippa Felix mit in sein Krankenzimmer und löst damit einen erneuten Notfall aus. Julius macht seinem Vater klar, dass er ihn als Lügner und Saboteur betrachtet und nicht mehr bei ihm wohnen will.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.