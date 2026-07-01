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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Voller Einsatz (1)

SAT.1Staffel 1Folge 53vom 11.07.2026
Voller Einsatz (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 53: Voller Einsatz (1)

23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Nach Ottos medizinischem Notfall beschließt Frieda, in Liebitz zu bleiben und stellt Pippa damit vor vollendete Tatsachen, obwohl sie sich selbst noch gar nicht sicher ist. Julius erkämpft sich mit Ernas Hilfe den Respekt seiner Mitbewohner in der Männer-WG.

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