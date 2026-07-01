Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 53: Voller Einsatz (1)
23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Nach Ottos medizinischem Notfall beschließt Frieda, in Liebitz zu bleiben und stellt Pippa damit vor vollendete Tatsachen, obwohl sie sich selbst noch gar nicht sicher ist. Julius erkämpft sich mit Ernas Hilfe den Respekt seiner Mitbewohner in der Männer-WG.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.