Abschied von Hamburg (1)Jetzt kostenlos streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 55: Abschied von Hamburg (1)
23 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Frieda bringt Pippas beste Freundin Nilay aus Hamburg mit nach Liebitz. Nilay plant eine Reise nach Chile und Pippa entscheidet spontan, mitzukommen. Trotz Abschiedsschmerz versucht Frieda, sie dabei zu unterstützen. Währenddessen ist Felix damit beschäftigt, einen zähen Grundstückbesitzer vom Verkauf an Cornelia zu überzeugen.
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Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 & © Season 1: SAT.1.