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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Trennung aus Liebe (2)

JoynStaffel 1Folge 64vom 18.07.2026
Trennung aus Liebe (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 64: Trennung aus Liebe (2)

23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Andrea schafft es endlich mit der Trennung von Mirko abzuschließen und ihm ein Paket mit all seinen Sachen zu packen. Mirko verbringt frisch verliebt einen Wellness-Tag mit Frieda im Spa, während Felix die restliche Feuerwehr zusammentrommelt, um die Menschen in Liebitz vor einem drohenden Unwetter zu schützen.

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