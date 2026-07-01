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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Erwachsen werden (1)

SAT.1Staffel 1Folge 65vom 18.07.2026
Erwachsen werden (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 65: Erwachsen werden (1)

23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12

Während Julius an seinem 18. Geburtstag von der Feuerwehr mit Wunderkerzen und Feuerwehrtaufe überrascht wird und Pippa eine ganz besondere Liebeserklärung für ihn vorbereitet, wartet Urs vergebens darauf, mit seinem Sohn anzustoßen und betrinkt sich stattdessen.

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